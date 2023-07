Lautaro Martinez via dall’Inter? La Curva Nord risponde: «Il coro per il capitano…»

Lautaro Martinez sarà il nuovo capitano dell’Inter per la stagione 2023-2024. Questo però non è bastato per allontanare le voci relative all’argentino anche in questa sessione di mercato. La Curva Nord, intanto, ha creato un nuovo coro per il capitano nerazzurro.

NUOVO CORO – Anche in questa sessione di mercato si parlerà di Lautaro Martinez e inevitabilmente dell’Arabia Saudita con l’indiscrezione lanciata dall’Argentina. Intanto la Curva Nord ha da poco creato un coro per il nuovo capitano nerazzurro: «Che confusione, sarà perché tifiamo un giocatore che tire bombe a mano, siam tutti in piedi e il nostro capitano, batti le mani che in campo c’è Lautaro! Nuovo coro per Lautaro Martinez CAPITANO DELL’INTER». Di seguito l’annuncio dei tifosi attraverso i social.

Fonte: Pagina Instagram [Curva Nord]