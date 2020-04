Lautaro Martinez, Barcellona non teme Chelsea e Manchester City: scenari

Condividi questo articolo

Chelsea e Manchester City avrebbero presentato offerte di contratto più elevate all’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, rispetto al Barcellona

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Sport, i rilanci di Chelsea e Manchester City, pagando la clausola e offrendo 10 milioni di euro a Lautaro Martinez, non preoccuperebbero il Barcellona. Infatti il club blaugrana sarebbe convinto che la decisione finale del centravanti argentino per il proprio futuro si baserà su criteri sportivi e non economici. E in questo momento nella mente della punta ci sarebbero due sole opzioni: restare all’Inter o trasferirsi alla squadra spagnola.