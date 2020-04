FOTO – Candreva da casa risponde alle domande dei tifosi: la data

Inter, torna #TogetherAsATeam, l’appuntamento dove i tifosi dell’Inter con delle video-domande possono intervistare i propri idoli. Dopo Cristiano Biraghi (vedi articolo), sarà il turno di Antonio Candreva, rigorosamente da casa.

VIDEO-CHAT – Il prossimo ospite di #TogetherAsATeam sarà Antonio Candreva, che risponderà direttamente alle domande dei tifosi dell’Inter! Questo il messaggio apparso nel sito ufficiale: “Venerdì sarà il turno di Antonio Candreva, che si collegherà dalla sua casa per chiacchierare con i fan nerazzurri. I protagonisti ancora una volta sarete voi, aspettiamo le vostre domande: sceglieremo le più interessanti e Candreva risponderà in collegamento video. L’appuntamento è per il pomeriggio di venerdì 3 aprile sui canali social Inter (Facebook, Twitter e Instagram) e sul nostro sito!”. Di seguito la storia pubblicata su Instagram.