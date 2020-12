Kolarov torna negativo al Covid: giocatore a disposizione di Conte

Aleksandar Kolarov Inter-Pisa

Aleksandar Kolarov è tornato negativo al Covid: il giocatore torna così a disposizione del tecnico dell’Inter, Antonio Conte

RISULTATO – Come riportato da Matteo Barzaghi, giornalista di “Sky Sport”, Aleksandar Kolarov è tornato negativo al tampone per il Covid. Ora il giocatore serbo dell’Inter può tornare disponibile per Antonio Conte per le prossime partite in programma.