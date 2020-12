Zakaria: “Lukaku tra i top 5 attaccanti al mondo. Contro il Real Madrid…”

Denis Zakaria Borussia Monchengladbach

Denis Zakaria, centrale del Borussia Monchengladbach, ha parlato dell’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, e della partita contro il Real Madrid

RUOLO – Queste le parole di Denis Zakaria, centrale del Borussia Monchengladbach, nel corso di una conferenza stampa digitale. «Mi sento decisamente più a mio agio a centrocampo che in difesa. Ma gioco sempre nella posizione in cui posso aiutare la squadra. Se l’allenatore dice che dovrei giocare in questa posizione, lo farò, il successo della squadra è la cosa più importante e per questo faccio di tutto».

LUKAKU – Zakaria sull’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku. «È difficile giocare contro Romelu Lukaku. Sappiamo tutti quanto è bravo. È un giocatore molto importante. Per me è uno dei primi 5 attaccanti al mondo. In questo modo sai anche dove ti trovi. La partita mi ha anche dimostrato che devo continuare a lavorare su me stesso e imparare molto. Ci sono molti grandi giocatori come Lukaku. Dobbiamo tutti lavorare molto per arrivare a questo livello».

OBIETTIVI – Zakaria sugli obiettivi per le due prossime partite. «Gli obiettivi sono chiari: vogliamo vincere entrambe le partite. In Bundesliga andremo a Friburgo per ottenere tre punti. Ma sappiamo che non è facile lì. Sfortunatamente, non vinciamo lì da molto tempo, ma vogliamo concludere questa serie questo fine settimana. Poi arriva la partita di Champions League contro il Real Madrid. Ma prima ci concentreremo sulla partita di Friburgo. Faremo di tutto per ottenere tre punti lì».

