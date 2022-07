Inzaghi: «Lukaku, brava la società a riportarlo! Scudetto? No a rivincite»

Inzaghi non ha dubbi sul ritorno di Lukaku all’Inter. Il belga, a detta dell’allenatore nerazzurro, ha il giusto entusiasmo per partire col piede giusto. Sullo Scudetto fa una considerazione

FAREMO IL MASSIMO − Dopo la prima parte dell’intervista (vedi articolo), Inzaghi si è poi concentrato sulla lotta al titolo e sul ritorno di Romelu Lukaku: «Non c’è un sapore di rivincita, io avrei messo una firma grandissima per fare lo stagione dello scorso anno. Abbiamo fatto un grande calcio, lo Scudetto è mancato per due punti. Proveremo a riuscirci quest’anno nonostante ci siano delle rivali importanti ma faremo il più possibile. Lukaku? Ha tantissimo entusiasmo, lo scorso anno ha fatto un’altra scelta. Brava la società a riportarlo in questo gruppo. Lo scorso anno siamo stati il miglior attacco, quest’anno con Romelu avremmo ancor più soluzioni».