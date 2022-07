Skriniar rassicura tutta l’Inter: rinnoverà! Meno certezze su un altro − SM

Skriniar, a meno di clamorose sorprese, resterà all’Inter. Lo stesso giocatore slovacco ha rassicurato giocatori e allenatore sulla intenzione di voler vestire ancora la maglia nerazzurra. Occhi adesso su un altro big

IN USCITA − Milan Skriniar si avvicina al rinnovo con l’Inter. Il difensore, che potrebbe rivedere il campo sabato contro il Lione, ha rassicurato tutto il mondo Inter. Il giocatore ha infatti ribadito la sua volontà di rimanere in nerazzurro sia ai compagni che allo stesso Simone Inzaghi. Secondo Sport Mediaset, ci sarà presto un prolungamento di contratto fino al 2027 a cinque milioni di euro a stagione. La pista PSG sta per spegnersi, mentre il Chelsea sembra virato verse altre soluzioni. Meno certezze invece per Denzel Dumfries. Qui, l’interesse dei Blues c’è. A 40 milioni, l’Inter lo lascerà andare.