Cordaz: «Ad un club serve avere zoccolo duro. Ruolo all’Inter? Vi spiego»

Dopo le parole di Simone Inzaghi (vedi articolo) ed Henrikh Mkhitaryan (vedi articolo), anche Alex Cordaz è stato protagonista del servizio targato Dazn ‘Inside‘ sui ritiri delle squadre di Serie A. Il terzo portiere dell’Inter ha spiegato un po’ il suo ruolo all’interno del gruppo nerazzurro

ZOCCOLO DURO − Cordaz spiega il suo ruolo all’interno dell’Inter: «Il segreto affinché un club abbia successo è quello di avere uno zoccolo duro. Brozovic mi definisce uomo squadra? Perché non sa bene l’italiano e conosce solo questo (ride, ndr). Ruolo? Magazziniere (ride ndr). In realtà il mio ruolo è quello di far stare bene tutti, farli integrare bene. Lukaku e Lautaro Martinez mi fanno faticare in allenamento ma devono faticare loro più che io».