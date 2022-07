Inzaghi: «Lo scorso anno all’inizio non si parlava di Inter! Zhang? Vicino»

Inzaghi, ai microfoni di Dazn, ha parlato di alcuni temi legati all’Inter. Il tecnico nerazzurro si è espresso sugli obiettivi ma anche sul rapporto con il presidente Steven Zhang

TRA OBIETTIVI E RIVALITÀ − Le parole di Simone Inzaghi sul campionato, rapport con presidenza e gap col Milan: «È successo lo scorso anno che inizialmente dopo il mercato e diverse cessioni non si parlava di Inter. Siamo stati poi bravi noi a giocare bene e vincere le partite. Poi tutti quanti indicavano l’Inter. Ci sono tantissime squadre che negli ultimi due anni hanno speso più dell’Inter e come l’Inter hanno l’obiettivo di vincere lo scudetto. Zhang? Avere una proprietà vicina fa enormemente piacere perché ci supportano ogni giorno, sono sempre qua, vicini. Gap col Milan? Abbiamo visto lo scorso campionato, ci siamo incontrati 4 volte tra Coppa Italia pareggiando due volte e vincendo una volta a testa. Nelle coppe europee abbiamo fatto sicuramente meglio noi, in campionato meglio loro. Complimenti perché hanno fatto qualcosa di straordinario».