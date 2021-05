Inzaghi all’Inter diventerà ufficiale nella giornata di domani. Gianluca Di Marzio, nel corso di “23” su Sky Sport, fa sapere come la Lazio aveva il rinnovo di contratto pronto da febbraio ma non ha chiuso, permettendo così l’inserimento dei nerazzurri.

SCIPPATO ALL’ULTIMO – La Lazio, tramite il suo presidente Claudio Lotito, ha manifestato il suo malessere per la scelta di Simone Inzaghi di andare all’Inter (vedi articolo). Secondo Gianluca Di Marzio, però, la decisione è maturata per la troppa attesa: «Evidentemente oggi ha cambiato idea. Perché? L’Inter questa mattina, dopo aver metabolizzato attorno a mezzogiorno che Massimiliano Allegri aveva scelto la Juventus, ha richiamato Inzaghi. C’era apertura, non aveva firmato, gli hanno offerto quattro milioni: ha tentennato e ha cambiato idea. Inzaghi aveva una bozza di contratto dal 7 febbraio, ma evidentemente c’era qualcosa che poi è sfuggita negli ultimi giorni. Si è arrivati a ieri, la Lazio pensava di aver chiuso, ci sta che oggi ci possa essere questa amarezza e questa rabbia per il comportamento. Domani l’annuncio, due anni di contratto».