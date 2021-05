Conte, Real Madrid dopo l’Inter? Accelera per rimetterlo subito in panchina

Conte potrebbe andare al Real Madrid. A neanche un giorno dalla rescissione consensuale con l’Inter arrivano voci insistenti su un interesse dei blancos per il tecnico leccese. Sportitalia parla di accelerata.

SUBITO IN PANCHINA? – Antonio Conte può ripartire dal Real Madrid. Sportitalia annuncia come le parti stiano trattando, per riuscire ad arrivare a un accordo. Dopo che Massimiliano Allegri ha rifiutato i blancos (così come l’Inter), il presidente Florentino Pérez ha cambiato obiettivo. Risulta esserci la volontà di accelerare, per chiudere in breve tempo. Conte potrebbe quindi ritrovare subito un posto, e in una delle grandi big d’Europa, dopo aver lasciato l’Inter.