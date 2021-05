Venezia in Serie A, i complimenti dell’Inter per la promozione

Il Venezia sarà la ventesima squadra a partecipare alla Serie A 2021-2022, dopo il successo nei play-off sul Cittadella (vedi articolo). Arrivano i complimenti da parte dell’Inter, che ora conosce tutte le avversarie.

IL SALUTO DAI CAMPIONI – Ci sarà anche il Venezia nella prossima Serie A, quella che vedrà l’Inter come Campione d’Italia in carica. “Adesso la prossima Serie A è completa: bentornato Venezia”, il messaggio del club nerazzurro sul suo account Twitter ufficiale. L’ultima volta che i veneti avevano partecipato al massimo campionato era stato nella stagione 2001-2002: il 2-1 all’andata al Meazza vide il primo gol in Italia di Adriano Leite Ribeiro, in pieno recupero.