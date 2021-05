Lotito: «Inzaghi? Avevo firmato il contratto, non si è mai presentato!»

Arrivano le prime parole di Lotito, dopo che Inzaghi ha deciso di non rinnovare con la Lazio e andare all’Inter. Il presidente biancoceleste critica la scelta del tecnico e rivela che lui aveva già firmato il contratto.

LA RISPOSTA – La Lazio ha commentato brevemente l’addio di Simone Inzaghi, con una nota dove nemmeno lo nomina (vedi articolo). Ora arrivano anche le parole di Claudio Lotito, riportate da Sportitalia: «Avevo già messo la firma sul contratto, lui non si è mai presentato. Ieri siamo stati insieme sette ore, mi ha chiamato oggi e mi ha detto che aveva cambiato idea. Mi ha detto di averci pensato una notte e di non poter più accettare, che non sapeva più dare la giusta carica ai giocatori perché gli mancavano gli stimoli».