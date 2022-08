Inzaghi e l’Inter concentrati sulla Pergolettese: anche Sanchez può aspettare?

Inzaghi si prepara per il debutto stagionale in Serie A e lo fa concentrandosi sugli ultimi test estivi. Alla presenza degli uomini-mercato, impegnati anche su altri fronti ma probabilmente non in queste ore. Oggi ad Appiano Gentile è il giorno di Inter-Pergolettese e Inzaghi avrà tutti con sé. Il Sanchez Day rischia di essere posticipato anche per questo motivo

CALCIO… E MERCATO – L’allenamento congiunto previsto nel pomeriggio con la Pergolettese (Serie C) è il principale argomento del giorno ad Appiano Gentile. Anche più dell’imminente addio di Alexis Sanchez (vedi articolo). Per l’allenatore Simone Inzaghi si tratta del “provino” casalingo prima dell’ultimo test amichevole estivo contro il Villarreal a Pescara. In campo due formazioni diverse in attesa di decidere l’Inter anti-Lecce in Serie A. Alla partitella Inter-Pergolettese assisterà anche la dirigenza nerazzurra, compresi gli uomini-mercato. Come riportato da Sky Sport sia l’Amministratore Delegato Sport Beppe Marotta sia il Direttore Sportivo Piero Ausilio con il vice Dario Baccin saranno ad Appiano Gentile al seguito di Inzaghi per l’occasione. Difficile, quindi, che la rescissione di Sanchez avvenga nel pomeriggio. I tempi sono troppo stretti. Più facile che la firma dell’attaccante cileno vada in scena domani, con la dirigenza di nuovo al completo ma in sede a Milano. Il campo prima del mercato in casa nerazzurra: la partitella in famiglia con la Pergolettese sarà davvero prioritaria per tutti – e non solo per Inzaghi – rispetto all’addio di Sanchez? Non resta che aspettare. Anche per capire se l’accordo sulla buonuscita è totale. Inzaghi, invece, aspetta che la rosa venga completata…