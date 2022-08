Tanganga torna di moda anche per l’Inter: nuovo piano B in difesa – SM

Tanganga è un’opzione per la difesa dell’Inter. Già accostato da tempo al Milan, il centrale inglese è ancora in uscita e da Londra cercano acquirenti. Come ripreso da Sport Mediaset, l’ipotesi nerazzurra è viva ma solo come piano alternativo alla prima scelta

AAA CERCASI DIFENSORE – All’Inter serve sempre un centrale difensivo per completare il pacchetto arretrato. E dall’Inghilterra arriva un nuovo “vecchio” nome. La società nerazzurra pensa anche al profilo di Japhet Tanganga, mollato dal Milan dopo un lungo corteggiamento. Come riportato da Sport Mediaset, il classe ’99 inglese è l’alternativa in difesa a Nikola Milenkovic (vedi aggiornamento). Di conseguenza, Tanganga si candida come nuovo piano B per la difesa dell’Inter. Può essere proprio l’inglese la soluzione last minute e low cost per fare numero dietro?