Inter, vincere per essere quasi sicuri: a San Siro circa 50mila spettatori – CdS

Inter, battere la bestia nera Shakhtar Donetsk per essere “quasi” sicuri di tornare agli ottavi di Champions League, sperando chiaramente che i moldavi non vincano contro il Real Madrid. Come riportato dal Corriere dello Sport, inoltre, a San Siro ci saranno circa 50mila tifosi a spingere la squadra.

BESTIA NERA – Inter, questa sera contro lo Shakhtar Donetsk l’obiettivo principale sarà vincere per essere “quasi” sicuri di tornare agli ottavi di UEFA Champions League dopo 10 anni dall’ultima volta. La vittoria, purtroppo, non basterà ai nerazzurri allenati da Simone Inzaghi per festeggiare il passaggio del turno, perché dovranno aspettare la sfida tra Sheriff e Real Madrid questa sera alle 21, sperando che non vinca la squadra in casa. A spingere i nerazzurri verso il successo (sarebbe il terzo di fila) a San Siro ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: attesi tra i 48mila e i 50mila spettatori. Steven Zhang si gusterà lo spettacolo dalla TV, a Nanchino, perché le restrizioni in Cina per il Covid-19 sono ancora rigidissime anche per gli spostamenti interni del paese. Il presidente, tra l’altro, avrebbe voluto volare a Dubai ieri per essere al fianco di Alessandro Antonello nel corso dell’Italian Sports Day a Expo, visto che l’Inter era l’unico club rappresentato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti