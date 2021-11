Hategan arbitro di Inter-Shakhtar Donetsk: nei precedenti… solo sconfitte…

Hategan sarà l’arbitro di Inter-Shakhtar Donetsk, partita della quinta giornata del Gruppo D di Champions League 2021-2022 in programma alle ore 18.45. Questa la scheda del direttore di gara della federazione rumena, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Shakhtar Donetsk sarà la terza partita per Ovidiu Hategan come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è avvenuto il 24 ottobre 2018, con una sconfitta per 2-0 al Camp Nou contro il Barcellona. È un KO anche il successivo, l’unico fin qui al Meazza, sempre nella stessa stagione: 0-1 il 14 marzo 2019 nel ritorno degli ottavi di Europa League contro l’Eintracht Francoforte. Questa partita costò l’eliminazione per la squadra di Luciano Spalletti. A marzo 2020 Hategan avrebbe dovuto dirigere Inter-Getafe, poi annullata (e giocata ad agosto) per la pandemia.