L’Inter torna ad allenarsi prima di partire in ritiro: Inzaghi a Malta senza due – TS

L’Inter riprende ad allenarsi ad Appiano Gentile prima di partire per il ritiro a Malta dove resterà per cinque giorni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di due giocatori.

SENZA DUE – Pranzo e primo allenamento nel pomeriggio. Ieri l’Inter è ripartire ad Appiano Gentile davanti gli occhi di mister Simone Inzaghi e Piero Ausilio, tornato dal Qatar. Presenti tutti i giocatori più una decina di Primavera, tranne i convocati per il Mondiale. Oggi per i nerazzurri doppia seduta, mentre domani la squadra svolgerà un allenamento la mattina e poi partirà per Malta dove resterà fino al 9 disputando due test. Non saliranno sull’aereo né Matteo Darmian né Danilo D’Ambrosio: entrambi si erano fatti male prima della sosta e resteranno ad Appiano per recuperare dai rispettivi ko.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini