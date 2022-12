Lukaku, inizia l’operazione recupero: pronto un programma specifico – CdS

Romelu Lukaku, dopo qualche giorno di vacanza post eliminazione al Mondiale, si aggregherà al gruppo nerazzurro per preparare la sfida del 4 gennaio contro il Napoli. Inzaghi studia un programma specifico per il belga

PROGRAMMA – Per Romelu Lukaku il mondiale è già terminato. Il belga è entrato nella sfida tra Belgio e Croazia, fallendo almeno tre palle gol clamorose. Ciò testimonia lo stato di forma del numero 90 nerazzurro, lontano dalla condizione migliore. Per questo motivo, Simone Inzaghi e il suo staff stanno preparando un programma specifico per permettere al belga di rientrare al top. L’obiettivo è quello di avere il classe ’93 di Anversa in forma per la sfida del 4 gennaio contro il Napoli. Importanti saranno le tre amichevoli che l’Inter disputerà nel mese di dicembre, con un occhio di riguardo a quella del 29 dicembre contro il Sassuolo. In quella occasione si capirà a che punto è Lukaku con il programma recupero e se quindi potrà già partire da titolare nel match di San Siro contro i partenopei.

Fonte: CdS – Pietro Guadagno