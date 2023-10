Inter a stelle e strisce, spunta schema in stile Manchester City − TS

Il futuro societario dell’Inter rimane ancora tutto da scrivere. Resta sempre viva l’ipotesi americana, da qui spunta un nuovo fondo.

INTRIGO − Inter alla Manchester City: In che senso? Il riferimento è Citic Bank, che nel salvataggio di Suning ha avuto un ruolo estremamente importante elargendo quasi 700 milioni di dollari pochi giorni fa, può riproporre un intreccio andato in scena qualche anno fa con il Manchester City protagonista. Il colosso bancario cinese, infatti, era azionario al 14% dell’universo del City Football Group, proprietario in particolare del club inglese e di altri 11 in giro per il mondo. Ma tra il 2019 e il 2022, a causa della morsa del governo cinese sul calcio, Citic Bank si è dovuta defilare dismettendo la sua parte sul City Group a Silver Lake, fondo americano. In questa operazione, racconta Tuttosport, Silver Lake è stata supportata da Raine Group, lo stesso advisor incaricato da Suning per cercare nuovi investitori interessati all’Inter. Tra gli advisor anche Goldman Sachs, che potrebbe anche finanziare il debito di 275 milioni di Suning con Oaktree. Negli USA, sarebbe trapelata la voce di un Silver Lake interessato all’Inter, ipotesi né confermata né smentita peraltro dal suo portavoce. Insomma, il futuro dell’Inter può essere a stelle e strisce, ma non sono da scartare neanche altre soluzioni. Investcorp, Zilliacus con Al Thani rimangono alla finestra.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi