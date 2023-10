Ferrante: «Inter e Milan? Non c’è storia! Al Torino serve impresa»

Ferrante, ex giocatore del Torino con un passato tra le fila nerazzurre, ha parlato del match in programma domani alle 18 tra granata e Inter.

IMPRESA − L’ex Torino e anche Marco Ferrante ha parlato della partita di domani: «Contro l’Inter sarà durissima: non mi faccio ingannare dal momento positivo del Milan, i nerazzurri hanno tutto per vincere lo scudetto. Tra le due milanesi non c’è storia. Torino di Cairo migliore? Per me è la rosa più completa, più quadrata e anche più versatile a livello di modulo: per essere la più forte dovrà dimostrarlo sul campo, a partire dalla gara contro l’Inter. E di sicuro servirà un’impresa».

Fonte: Tuttosport – Paolo Pirisi