Dumfries, rinnovo ricco! E l’Inter fissa il prezzo alle big inglesi − TS

Dumfries è pronto a rinnovare il suo contratto con l’Inter in scadenza nel 2025. L’olandese piace e non poco però in Inghilterra. I nerazzurri fissano il prezzo

RINNOVO − Denzel Dumfries verso il rinnovo con l’Inter. Si passerà dall’attuale scadenza nel 2025 ad un contratto fino al 2027 e dagli 2,5 milioni di euro a 4. Insomma, l’olandese rinnova da big della squadra. D’altronde ciò lo è diventato con merito a suon di ottime prestazioni. Ormai il laterale destro è un pilastro sia del club che della Nazionale olandese. I numeri sono chiari: con l’Inter ha già messo a referto due gol e tre assist in nove presenze stagionali, mentre con gli Orange tre assist in quattro partite più il rigore procuratosi in Grecia che sa di mezza qualificazione all’Europeo in tasca. Il rendimento di Dumfries è in continua ascesa e le big inglesi lo hanno già messo nel mirino. Ma l’Inter non farà sconti: via solo per una cifra monstre di 45-50 milioni di euro.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna