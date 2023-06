Inter, sostenibilità fa rima con normalità! E le altre seguono a ruota

La parola sostenibilità domina da anni il mercato dell’Inter, ma non solo. In Serie A, è ormai una consuetudine della legge del calciomercato

NORMALITÀ − Piaccia o meno, in Italia è ormai in vigore da diversi anni una legge non scritta sul calciomercato: quella della sostenibilità. Ad invocarla e a imporla non sono solamente i club di medio/basso rango, ma i più grandi: dall’Inter vice campione d’Europa, al Napoli appena scudettato, fino al Milan e alla Roma degli americani. Senza ovviamente dimenticare la Juventus e la Lazio di Claudio Lotito. È la normalità, è l’ormai consueta legge del calciomercato italiano. Se mancano soldi e risorse, bisogna contrattaccare con le idee, le soluzioni low cost e con le famose opportunità. Alla faccia dei vari Zhang out o Suning vendi. L’Inter, al netto dei grandi introiti arrivati dalla Champions League, deve guardare in faccia la realtà: per finanziare il mercato in entrata servirà probabilmente una cessione eccellente. Eccellente che non fa rima con disastro o ridimensionamento. D’altronde gli ultimi due anni sono stati indicativi: cessioni sì, ma competitività rimasta. E dinanzi a certe cifre, è giusto mettersi a tavolino e discutere.

Inter, non sei sola

REALTÀ − Si prenda il caso di André Onana, uno dei giocatori più richiesti e appetibili della rosa nerazzurra. Il camerunese, leader e trascinatore, ha disputato una prima stagione all’Inter da incorniciare. Anche andando oltre le più rosee aspettative. Il Chelsea lo ha messo nel mirino. Dall’altro lato, l’Inter non farà sconti o regali. Sotto i 60 milioni non si scende. Comprensibile e legittimo. Ma nel momento in cui i Blues o qualsiasi altra squadra dovessero arrivare a quella cifra, è altrettanto legittimo e comprensibile che l’Inter la prenda in considerazione. Non per essere cinici o semplicisti, ma una cifra del genere per un portiere sarebbe da folli quantomeno non parlarne e valutarla. E guai a parlare di società debole e management incompetente. Un parallelismo è lecito. Il Napoli campione d’Italia di De Laurentiis sta per cedere Kim a 60 milioni. Soldi che saranno reinvestiti per il mercato in entrata. Normalità. È il mondo del mercato sostenibile che non guarda in faccia a nessuno.