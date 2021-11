Inter-Shakhtar Donetsk, le ultime sulle condizioni dei tre giocatori usciti ieri

Inter-Shakthar Donetsk si avvicina. Dopo la grande vittoria contro il Napoli, i nerazzurri sono chiamati ad un’altrettanta gara fondamentale. Le ultime sulle condizioni dei giocatori richiamati in panchina da Inzaghi nella ripresa

ULTIME − È già l’anti vigilia di Inter-Shakhtar Donetsk, penultima gara del girone D di Champions League. Dopo la grande vittoria in campionato contro il Napoli, la squadra di Simone Inzaghi è chiamata ad un secondo successo per bissare la qualificazione agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Il tecnico piacentino può strappare un sorriso per quanto riguarda le condizioni dei tre giocatori usciti ieri: Nicolò Barella, Lautaro Martinez e Joaquin Correa. I tre erano stati richiamati in panchina non solo per la stanchezza accumulata ma anche per qualche allarme fisico. Come riporta Sky Sport, nulla di preoccupante per i tre che saranno a disposizione per la delicata sfida di mercoledì.