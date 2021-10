Inter, sensazione è che Inzaghi si affiderà ai sudamericani contro la Lazio

L’Inter contro la Lazio avrà il problema del rientro ritardato dei sudamericani. Secondo Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, Inzaghi non farà la scelta fatta da Allegri a Napoli ma dovrebbe fargli affidamento

LAUTARO MARTINEZ − Paventi ha parlato della crescita del Toro: «Ha saltato la prima contro il Genoa solo, da quando si è visto ieri sta benissimo: un gol, un legno e un assist contro l’Uruguay. Lautaro Martinez è sempre più dentro nel gioco sia dell’Inter che dell’Argentina. Importante riaverlo anche senza allenamenti per sabato. Inzaghi credo gli chieda di fare un altro sacrificio e ruotare magari con Joaquin Correa o Alexis Sanchez che ieri ha fornito un assist. Il Toro ha margini di crescita importanti, sempre più leader con la maglia nerazzurra».

AFFIDAMENTO − Questa la sensazione di Paventi sulla gara di sabato: «Non c’è l’idea che aveva avuto Massimiliano Allegri a Napoli. Bisogna capire quando arriveranno sia i cileni che gli argentini e gli uruguaiani. Simone Inzaghi fa fatica senza nessun allenamento a metterlo in campo. Tra i tanti sudamericani però qualcuno giocherà. Non credo farà la scelta di Allegri».