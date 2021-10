Barella: «Gol più bello contro Fiorentina in Coppa Italia. Idolo? Stankovic»

Barella, autore di un avvio di stagione importante con cinque assist e due gol tra Inter e Nazionale, ha risposto ad alcune domande fatte dai fans nerazzurri sulla pagina Instagram del club

GOL PIÙ BELLO − Barella ha risposto alla domanda sulla rete più bella in maglia Inter: «Contro la Fiorentina in Coppa Italia il mio gol più bello perché è stato il più difficile per coordinazione. Sono contento che la palla sia andata all’angolino».

RAPPORTO − Sull’amicizia nata con Marcelo Brozovic, così Barella: «E’ stato un rapporto nato in maniera naturale, siamo 2 persone abbastanza dirette e vere. Ci piace stare insieme, scherzare e divertirci».

NUMERO − La risposta di Barella: «Io ho sempre avuto il 18, quando sono arrivato all’Inter c’era Kwadwo Asamoah e quindi ho dovuto virare su un altro numero e ho il scelto il 23 perché è il numero del mio idolo, Lebron James».

IDOLO − Infine, il centrocampista ha parlato del suo modello di riferimento: «Uno dei miei idoli era Dejan Stankovic, mi è sempre piaciuto come giocatore e vorrei prendere sempre il meglio da lui e cercare di fare bene come ha fatto lui con l’Inter».