Beretta: «Lautaro Martinez punto fermo dell’Inter. Io valuterei sui nazionali»

Mario Beretta, ex allenatore di Serie A e oggi consigliere FIGC, ha parlato in collegamento su Sky Sport 24 della grande crescita di Lautaro Martinez, nonché sul fare affidamento o meno sui nazionali sudamericani

LAUTARO MARTINEZ − Le parole di Beretta sul Toro: «Mi sembra che Lautaro Martinez abbia affrontato la stagione nel migliore dei modi. Lui è rimasto volentieri all’Inter che peraltro è la squadra campione d’Italia, è in Champions League ed è una delle migliori al mondo. Da garanzia ed è un punto fermo della squadra per fare bene».

RIENTRI RITARDATI − Beretta ha dato il suo parere sul fare affidamento o meno ai giocatori sudamericani: «Io valuterei, poi ognuno conosce i suoi giocatori, come arrivano e come stanno. Simone Inzaghi metterà la formazione migliore in base agli impegni e alle condizioni dei giocatori».