Inter-Sassuolo 1-2, attacco sterile e Calhanoglu 4,5! Pagelle − CdS

L’Inter ha perso la prima partita della sua stagione, capitolando in casa contro il Sassuolo per 2-1. Il peggiore in campo, secondo il Corriere dello Sport, è stato Hakan Calhanoglu

PAGELLE − L’Inter cade nel primo e unico turno infrasettimanale della stagione contro il Sassuolo bestia nera. A San Siro finisce 1-2 con gol iniziale di Dumfries e rimonta in 9′ di Bajrami e Berardi. Serata storta per Calhanoglu, che il Corriere dello Sport, etichetta come il peggiore in campo: 4,5. L’attacco lo segue a ruota: sia Thuram che Lautaro Martinez si beccano un sonoro 5. Come loro anche Sommer, colpevole sul gol dell’1-1 di Bajrami con una papera sul primo palo. Poi fioccano i 5,5: da Darmian a Bastoni passando per Barella, Frattesi, Mkhitaryan, Dimarco e Sanchez. Il migliore Dumfries con 6,5, mentre sufficienza per Acerbi, de Vrij e Carlos Augusto. Inzaghi si becca un 5,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia