Inzaghi ci (ri)prova, l’Inter non splende: i motivi del ko col Sassuolo − TS

Inzaghi riprova a schierare la formazione che gli ha portato la vittoria nelle prime giornate di Serie A, ma il Sassuolo resta la bestia nera dei nerazzurri. I motivi del ko.

MOTIVI − Simone Inzaghi ha provato a schierare ancora una volta la formazione delle prime giornate di Serie A, quella che ha portato vittorie. Gli 11 schierati anche contro il Milan, però, non hanno riportato la stessa gioia e la stessa soddisfazione anche col Sassuolo. Anzi. Come analizzato da Tuttosport, l’Inter non ha approfittato della possibilità di andare in fuga e i neroverdi, ancora una volta, hanno messo il bastone tra le ruote non smettendo mai di contrattaccare e di crederci. Complice un super Domenico Berardi che, come sempre, ha colpito i nerazzurri. Nel primo tempo solamente la corsia di destra, con Dumfries e Thuram, è riuscita a dare fastidio al gruppo di Dionisi. Poi man mano i padroni di casa si sono spenti, uscendo completamente dalla partita nella ripresa e subendo gli avversari. Neanche i cambi di Inzaghi hanno modificato l’inerzia della gara.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino