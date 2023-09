Massimi promosso in Inter-Sassuolo, nessun rigore. Moviola − CdS

L’arbitro Luca Massimi ha diretto ieri sera Inter-Sassuolo, gara finita 1-2 a favore dei neroverdi. Prestazione giudicata positiva dal Corriere dello Sport

MOVIOLA − A dirigere Inter-Sassuolo, ieri sera a San Siro, ci ha pensato Massimi della sezione di Termoli. Il Corriere dello Sport ha giudicato positivamente la sua prestazione dandogli anche un 6,5 in pagella. Non ci sono i due rigori richiesti dai nerazzurri: Consigli esce bene e non fa fallo su Frattesi; mentre Erlic tocca con la mano nettamente il tiro di Lautaro Martinez, ma prima c’era stato il fallo ravvisato e fischiato di Sanchez per spinta su Matheus Henrique. Rischia nel primo tempo Darmian su Pinamonti: il difensore tocca anche il pallone e l’intervento è fuori area ma, nel caso fosse stato fischiato il fallo, non era da rosso. Acerbi e Calhanoglu erano in recupero. Var 6, avalla e non deve fare altro.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna