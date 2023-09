Berardi, il pericolo che gioca indisturbato! L’errore in Inter-Sassuolo − TS

Berardi riesce a fare ciò che vuole al limite dell’area di rigore nerazzurra e colpisce ancora a San Siro. L’errore principale in Inter-Sassuolo è stato lasciarlo indisturbato.

ERRORE − Che Domenico Berardi fosse il primo pericolo in Inter-Sassuolo è sempre stato indubbio. Già prima della gara di ieri sera, l’attaccante aveva segnato contro i nerazzurri 7 gol in 15 match. Nonostante tutto, sottolinea Tuttosport, Berardi viene lasciato totalmente libero al limite dell’area di rigore. Libero di rientrare sul sinistro e di calciare, come se la difesa nerazzurra fosse ipnotizzata. La furia di Simone Inzaghi dalla panchina per il gol preso è stata subito evidente. Proprio perché c’era da aspettarselo. Ed è così arrivato l’ottavo gol contro la squadra che Berardi sembrerebbe tifare, in uno stadio come quello di San Siro che da sempre lo stimola (che sia contro i nerazzurri o contro il Milan).

Fonte: Tuttosport – Simone Togna