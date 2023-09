Inzaghi teme il Sassuolo e perde! Niente fuga, mago Berardi − CdS

L’Inter ha perso la prima gara della stagione, 1-2 contro il Sassuolo a San Siro. Berardi mattatore, ma Simone Inzaghi è messo sul banco degli imputati

NO FUGA − Niente fuga e anzi aggancio delle rivali. Serata no per l’Inter, la prima della stagione, contro il Sassuolo che vince 1-2 a San Siro in rimonta. Assolo o quasi di Domenico Berardi, che nella ripresa entra in cattedra collezionando prima l’assist per il gol del pari di Bajrami, con tato di complicità evidente di Sommer, per poi siglare l’eurogol del sorpasso finale. Inzaghi sul banco degli imputati. Il tecnico nerazzurro teme l’undici di Dionisi, uscito vittorioso 4-2 tre giorni prima contro la Juventus, schierando la sua squadra migliore e non cambiando alcuni titolari a corto di fiato: tra tutti Bastoni, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro Martinez. All’Inter rimane il colpo in canna con un attacco sotto le aspettative. Addio sogni di fuga, sabato si va a Salerno per rimediare.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno