Inter-Sassuolo, le pagelle: Bastoni e Barella 5. C’è chi fa peggio − TS

Inter-Sassuolo, giocata nella serata di ieri a San Siro, ha portato i nerazzurri alla prima sconfitta stagionale. Bocciati Bastoni e Barella, ma c’è chi fa peggio di loro: le pagelle.

PAGELLE − Inter-Sassuolo ha portato con sé una pioggia di insufficienze per i nerazzurri. Tuttosport dà 5 a Simone Inzaghi per non aver saputo creare una reazione nei suoi, neppure con i cambi. Stesso voto per Bastoni e Barella. Mezzo punto in più, 5.5, per Darmian, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro Martinez. Sufficienza per Arcerbi che prende 6. Mentre 6.5 vanno a Dumfries, autore del gol, e Marcus Thuram. Il peggiore? Sommer con 4.5. Anche i subentrati non superano il 5.5. Male Sanchez che prende un sonoro 5.

Fonte: Tuttosport