Nota tattica di Inter-Sassuolo: Dumfries unica luce offensiva

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Sassuolo parliamo della prestazione di Denzel Dumfries.



UNICA LUCE – Nella sconfitta col Sassuolo l’Inter ha avuto di fatto un solo vero faro nella manovra offensiva. E sorprendentemente parliamo di Denzel Dumfries. L’olandese sulla destra è stato il migliore per apporto generale e si è anche inventato un gol con uno spunto individuale. Semplificando, si può dire che per fare qualcosa di più gli è mancato l’apporto dei suoi compagni.

PRESENZA OFFENSIVA – Sulla destra la sua spinta è stata costante. Fin dentro l’area avversaria. L’influenza del numero 2 si capisce già dal numero di tocchi. Questa è la mappa che li mostra presa da WhoScored:

In totale sono 68, quinto della partita, con 43 passaggi realizzati al 74%. Un numero decisamente superiore ai 25 che ha di media. Sono 4 i cross, così come sono 4 i passaggi chiave e le occasioni da gol create. Azioni però non concretizzate dai suoi compagni. Tanto che Dumfries ha dovuto pensarci da solo. Al suo attivo anche 3 tiri, primo della partita, di cui uno in porta con un gol. In più per lui anche 4 dribbling, sempre il primo della partita. Una presenza costante sulla destra. Per larghi tratti l’unica dell’Inter in fase offensiva. Che ha richiesto anche grande corsa. Il numero 2 infatti è secondo per km percorsi con 11,412. Lui sulla destra ha dato peso alla manovra. Altri sono mancati.