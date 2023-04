Inter, ritorno al passato: cosa facevano gli attuali interisti nel 2010?

Inter in semifinale di Champions League dopo 13 anni dall’ultima volta. Ma cosa facevano in quello storico momento alcuni degli attuali nerazzurri in rosa?

AMARCORD − L’Inter ritrova la semifinale di Champions League dopo ben 13 anni dall’ultima volta. Nel 2010, i nerazzurri guidati da José Mourinho eliminarono nel doppio confronto il super Barcellona di Pep Guardiola: 3-1 a San Siro e sconfitta 1-0 al Camp Nou. Il resto è storia: 22 maggio, stadio Santiago Bernabeu, doppietta del Principe Diego Milito e Inter campione d’Europa per la terza volta nella sua storia. Dopo 13 anni, arriva un’altra semifinale. Questa volta contro il Milan, dopo aver eliminato il Benfica. Ma cosa facevano gli attuali interisti in quello storico 2010? (Focus sui giocatori titolari e anche subentrati ieri sera al Meazza).

COM’ERANO?

ONANA E COMPAGNIA CANTANTE − Iniziando proprio dal portiere camerunese, Onana nel 2010 aveva 14 anni e giocava ancora nell’accademia di Samuel Eto’o in patria. In estate inizierà la sua avventura in Europa nella ‘masia’ del Barcellona. Matteo Darmian, già 21enne, era in prestito dal Milan al Padova in Serie B. Un anno in più ma una categoria sotto invece per Francesco Acerbi. L’ex Lazio aveva 22 anni e militava nel Pavia. Il più piccolino della retroguardia, Alessandro Bastoni, inizia a muovere i suoi primi passi nelle giovanili dell’Atalanta. Nel 2010 aveva solo 11 anni. Tre anni più grande invece Denzel Dumfries, 14 enne. L’olandese era nelle giovanili del Smitshoek. Interista allo stato puro da sempre invece l’altro esterno: Federico Dimarco. Il laterale era già nelle giovanili dell’Inter a 13 anni.

CENTROCAMPO − Da poco maggiorenne, Marcelo Brozovic, militava nell’Hrvatski Dragovoljac. L’amico di merende Nicolò Barella, invece, 13 enne figurava tra le giovanili del Cagliari e tifava l’Inter poi tripletista. Il più esperto del reperto, Henrikh Mkhitaryan, invece, firmava nell’estate per lo Shakhtar Donetsk di Mircea Lucescu. Sedicenne, invece, Hakan Calhanoglu. Il turco si stava già mostrando al Karlsruhe in Germania.

ATTACCO − E i quattro attaccanti dell’Inter attuale cosa facevano nel 2010? Lautaro Martinez, allora 13enne, giocava ancora in patria a Bahia Blanca, nel 2013 inizierà la sua vera ascesa nelle giovanili del Liniers. Big Rom Lukaku era un big young. A 17 anni militava nell’Anderlecht e stupiva! Edin Dzeko, finiva di vincere l’anno prima il titolo storico col Wolsburg, e formava una super coppia con Grafite. Aveva 24 anni. E poi arriva il Tucu Joaquin Correa. Poco più che adolescente, 16 anni, giocava nelle giovanili dell’Estudiantes de La Plata.