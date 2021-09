Inter riaccolta nella ECA, Al-Khelaifi: «Più forti di prima! La Super League…»

L’utopia Super League per il momento resta tale. Anche per questo l’Inter è tornata a far parte del mondo ECA, come annunciato dallo stesso Presidente Al-Khelaifi nel corso dell’odierna Assemblea Generale

INTER REINTEGRATA – La 26ª Assemblea Generale della ECA viene introdotta dal nuovo Presidente, già numero uno del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi: «Percepisco un senso di rinnovata speranza e buoni propositi per la nostra organizzazione. E per tutta la famiglia del calcio europeo. È un onore per me essere Presidente della ECA e sono qui per rappresentare ogni singolo membro. Non perderà tempo a parlare della – non così tanto – “Super League“, perché non mi piace concentrarmi su favolisti e fallimenti. Insieme abbiamo difeso gli interessi del calcio europeo per tutti: giocatori, società, leghe, federazioni nazionali e, soprattutto, tifosi. Come sapete, il Consiglio di Amministrazione della ECA ha reintegrato nove club, che accolgo nuovamente nella nostra famiglia: Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Inter, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham».

UNA NUOVA ECA – Il Presidente Al-Khelaifi, che ha preso il posto di Andrea Agnelli (Juventus), continua: «Per prepararsi alle sfide che il calcio europeo dovrà affrontare adesso, la ECA deve evolversi con uno obiettivo più elevato. Per essere “il cuore” del calcio europeo, la ECA deve essere un portatore di interessi deciso e potente, al fine di guidare il programma e lo sviluppo di una famiglia calcistica europea unita. Recentemente, qualcuno ha cercato di dividerci, separarci e renderci più deboli. Ma queste persone hanno fallito e ottenuto il contrario: ci hanno unito e ora siamo più forti. Sono fiducioso per il futuro del calcio europeo, che non potrebbe essere più luminoso!». Questo il messaggio di Al-Khelaifi durante l’assemblea, dove per l’Inter è presente l’AD Corporate Alessandro Antonello (vedi articolo).