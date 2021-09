Torna a riunirsi l’ECA, per l’Inter presente Alessandro Antonello

Oggi torna a riunirsi l’ECA per la prima volta dopo il caos Superlega che provocò anche l’uscita dall’ente dei club coinvolti nel progetto, poi naufragato, tra i quali l’Inter. Assenti ovviamente le tre squadre rimaste legate al progetto Superlega, Juventus, Barcellona e Real Madrid. Presenti invece le altre squadre che abbandonarono la Superlega pochi giorni dopo in seguito alle vibranti polemiche. Tali squadre, Inter compresa, sono rientrate nell’ECA poche settimane fa (leggi qui) e oggi sono presenti alla riunione. Per l’Inter, che mira a rientrare nel board organizzativo, presente l’amministratore delegato corporate Alessandro Antonello.