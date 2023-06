L’Inter resta l’unica per cui si parla di sacrifici importanti sul mercato

Per l’Inter, squadra italiana al momento più forte grazie agli introiti ricevuti dalla Champions League, non cambia granché: è l’unica per cui si continua a parlare di sacrifici improntanti sul mercato.

UNICA − Come è accaduto spesso in passato, anche al termine di questa stagione per l’Inter si parla di sacrifici importanti da dover compiere sul mercato. La differenza fondamentale sta però nel fatto che, questa volta, l’Inter è anche l’unica che ha guadagnato di più tra percorso in Champions League e qualificazione alla stessa competizione. Allora perché, nonostante le difficoltà evidenti di altri club, si parla solo dei presunti e possibili sacrifici che il club nerazzurro dovrebbe compiere? Abitudine o monotonia?

Inter, perché solo tu al centro delle indiscrezioni? Unica associata a sacrifici importanti

INTENZIONI − Simone Inzaghi, nel vertice tenuto con la società solamente qualche giorno fa (vedi QUI), è stato chiaro: non vuole che i big vengano ceduti. E vuole rinforzi. La squadra deve crescere e ora ci sono le possibilità per cui questo avvenga. Ma allora perché nomi come quelli di André Onana, Nicolò Barella, Denzel Dumfries continuano a essere al centro dell’attenzione di tutte o quasi tutte le indiscrezioni di mercato? L’Inter deve puntare a rafforzarsi, anche se non sarà semplice. Ma adesso è il tempo di compiere il vero salto di qualità. In Italia ma anche in Europa.