Olanda-Italia, Dumfries ancora titolare: sfida i compagni dell’Inter!

Olanda-Italia, oggi in campo per la finalina di Nations League. Dumfries, ancora fra i titolari, sfiderà alcuni compagni dell’Inter scelti da Mancini.

TITOLARE – Nel pomeriggio, alle ore 15:00, andrà in scena Olanda-Italia, sfida valida per decretare la squadra che si posizionerà al terzo e al quarto posto nella classifica di Nations League. Dopo essere state rispettivamente battute da Croazia e Spagna nelle semifinali, dunque, Olanda e Italia torneranno a essere impegnate per l’ultimo atto della competizione. Anche stasera, come nelle precedenti partite, non mancherà la quota di nerazzurri in campo. Negli Orange giocherà, probabilmente indossando la maglia da titolare, Denzel Dumfries, al quale l’allenatore della Nazionale non rinuncia mai sulla fascia destra. Il numero 2 dell’Inter quest’oggi si ritroverà, come accaduto anche contro la Croazia di Marcelo Brozovic, a sfidare i suoi compagni di squadra. Roberto Mancini, infatti, punterà dal 1′ sicuramente su almeno due dei nerazzurri disponibili (vedi articolo). Proprio nella serata di ieri Dumfries, intercettato alla vigilia della sfida di Nations League, si è lasciato andare a delle dichiarazioni sull’Inter e sul proprio futuro, ancora del tutto incerto.