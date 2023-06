Inzaghi, una richiesta all’Inter che ‘supera’ anche gli input di Zhang – Sky

Inzaghi spera di avere a disposizione qualche nuovo acquisto in tempi brevi, col nome di Frattesi in primo piano (vedi articolo). Di Marzio, dopo aver parlato del centrocampista del Sassuolo, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport spiega come l’Inter intende muoversi.

L’AGGIUNTA – Davide Frattesi è un obiettivo dell’Inter anche su richiesta dell’allenatore, che vuole rinforzare il centrocampo: «Simone Inzaghi ne vuole un altro. Cioè: ne vorrebbe un quinto da aggiungere a quelli che già ci sono. La proprietà è stata chiara con Inzaghi: per un’entrata deve esserci un’uscita. Poi non è detto che l’uscita sarà a centrocampo, può essere anche in un altro ruolo. Devono essere bravi i dirigenti a seguire i consigli di Inzaghi e dall’altra parte cercare di seguire quello che l’input della proprietà».