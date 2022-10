Inter, quarta vittoria e terzo posto: modo migliore per sfidare la Juventus – CdS

L’Inter cala il poker di vittorie consecutive in campionato sbarazzandosi in scioltezza della Sampdoria a San Siro. Come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, il modo migliore per lanciarsi in vista della sfida con la Juventus (con Bayer Monaco nel mezzo).

GIRA MEGLIO – L’Inter sta dimostrando da alcune settimane di aver trovato la condizione giusta. Sbloccato il risultato con l’incornata di Stefan de Vrij, i nerazzurri giocano sul velluto trovando altri spazi. C’è sempre troppo campo alle spalle della linea arretrata sampdoriana, che va in crisi pure sulle diagonali. Raddoppio Inter che arriva con l’ennesimo lancio lungo (60 metri) di Alessandro Bastoni per Nicolò Barella che taglia da destra verso sinistra. Completamente libero, il centrocampista sardo aggancia e scaraventa in rete: tutto molto bello, ma anche tutto troppo semplice. Ma forse pure studiato, visto che gli assist del difensore per Barella stanno diventando una consuetudine. L’ultimo a segnare è Joaquin Correa, che si fa una sessantina di metri palla al piede, senza quasi opposizione, per poi infilzare Audero dal limite dell’area. La sfida di martedì con il Bayern Monaco servirà fondamentalmente a dare minuti nelle gambe a chi come Romelu Lukaku ha giocato poco fin qui, dato che non avrà importanza ai fini della classifica.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno