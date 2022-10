Inter-Sampdoria, Gabbiadini graziato! Ma bene Massimi: la moviola – CdS

Prima volta per Luca Massimi con i nerazzurri, tutto scorre via senza problemi a parte un rosso diretto per Manolo Gabbiadini. Di seguito la moviola di Inter-Sampdoria secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – La Sampdoria conclude la partita con ben sei ammonizioni, tra questi anche Manolo Gabbiadini che in realtà rischia il rosso diretto per l’intervento a piedi uniti su Hakan Calhanoglu. Imbarazzo iniziale per il fuorigioco di rientro fischiato a Lautaro Martinez, che in realtà riceve palla da rimessa laterale. Vibranti le proteste nerazzurre quando lo stesso Yepes atterra Barella sulla trequarti, tra campo e panchina chiedono a gran voce il secondo giallo allo spagnolo: decisione che appare corretta, quella di non mettere mano al cartellino. Voto 6 per Massimi.

Fonte: Corriere dello Sport – ASS