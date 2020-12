Inter, prioritÃ  alle cessioni. Eriksen in uscita: le ultime – Sky

Inter, priorità alle cessioni. Eriksen in uscita: le ultime – Sky

Condividi questo articolo

Eriksen Inter

L’Inter, secondo quanto riferito da “Sky Sport”, dovrà condurre un mercato fatto di prestiti e di occasioni. La squadra nerazzurra si focalizzerà, inizialmente, sulle cessioni. Su tutte quella di Christian Eriksen.

ULTIME – L’Inter, in questa sessione di mercato, dovrà autofinanziarsi: prima di acquistare serve cedere. Ecco perché la cessione di Christian Eriksen diventa fondamentale. Il calciatore ex Tottenham non rientra più nei piani societari e, i nerazzurri, puntano a cedere il calciatore a titolo definitivo senza però fare una minusvalenza. Scenario difficile in un mercato segnato dall’austerity causata dalla pandemia di Covid-19. È più probabile che si lavori in operazioni basate su un prestito o su degli scambi: il tal senso è viva la pista che porterebbe il danese a vestire la maglia del Paris Saint-Germain con Leandro Paredes a fare il percorso opposto. Dall’Inghilterra, inoltre, si registra l’interesse dell’Arsenal. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.