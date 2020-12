Pinamonti in uscita dall’Inter. Due possibili strade: gli scenari

Andrea Pinamonti Inter

Andrea Pinamonti è in uscita dall’Inter. Secondo quanto riferito da “Sportmediaset” il giovane prodotto del vivaio nerazzurro potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio. Gli scenari

IN PARTENZA – Le strade di Andrea Pinamonti e dell’Inter sono destinate a separarsi nuovamente. Secondo quanto riferito da “SportMediaset” infatti, il giovane attaccante prodotto del vivaio nerazzurro non rientra nei piani di Antonio Conte che, in questi mesi, lo ha utilizzato con il contagocce, complici anche i problemi fisici che hanno afflitto il calciatore. Sono due le squadre interessate a Pinamonti: il Parma, con cui l’Inter potrebbe imbastire uno scambio che coinvolge Gervinho, o il Benevento, alla ricerca di una prima punta per completare la rosa. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.