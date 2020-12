Golemic: “Contro l’Inter servirÃ  qualcosa in piÃ¹. Possiamo fare buona gara”

Golemic: “Contro l’Inter servirà qualcosa in più. Possiamo fare buona gara”

Condividi questo articolo

Vladmir Golemic, difensore del Crotone, intervistato ai microfoni della tv ufficiale del club calabrese, ha parlato della sfida all’Inter in programma domenica alle 12:30. Di seguito le sue dichiarazioni

FIDUCIA – Queste le parole di Vladmir Golemic verso Inter-Crotone: «Sfida all‘Inter? Noi lavoriamo come ogni domenica per fare punti. Questo tipo di partite sono le più belle che si possono giocare, dovremmo fare qualcosa in più rispetto al solito per portare punti a casa. Chi temo tra Lukaku e Lautaro Martinez? Entrambi. Sono giocatori fortissimi, penso che se giochiamo come sappiamo possiamo fare una buona prestazione. Ogni risultato per noi può essere fondamentale».