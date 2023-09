Inter, prima la Salernitana e poi il Benfica: arrivano le sfide chiave!

Quattro giorni importanti per l’Inter tra Salernitana prima e Benfica poi. Inzaghi attende una reazione dopo il primo KO stagionale

SI RIPARTE − Inter, come stai dopo il Sassuolo? Mercoledì sera, i nerazzurri hanno riassaporato il sapore amaro della sconfitta. La squadra di Simone Inzaghi, dopo l’iniziale vantaggio di Denzel Dumfries, è crollata nel secondo tempo sotto i colpi di Berardi e compagni, sicuramente più freschi e in palla di un’Inter invece stanca e sulle gambe. La squadra, dopo i due ceffoni subiti in meno di 10′, non ha saputo reagire, perdendo le misure e creando più confusione che altro. Fortuna, o meglio calendario impone, che già da domani si ritorna in campo. L’Inter sarà ospite all’Arechi sul campo della Salernitana, primo test per capire il livello di reazione della squadra dopo il primo KO stagionale.

Inter, in arrivo le prime sfide chiave

SERATA NON BANALE − Prima Salerno e poi la Champions League. In meno di quattro giorni l’Inter è chiamata ad una doppia prova molto importante e già significativa. Se non saranno le due partite più importanti di questo inizio di stagione, perché c’è stato pur sempre il Derby stravinto 5-1, poco ci manca. Salerno e la Salernitana arrivano subito dopo la prima sconfitta dell’anno e l’interrogativo, nonostante il momento no dei granata, sul livello e sul tipo di reazione della squadra di Inzaghi resta un grosso elemento di domanda. L’infrasettimanale è stato doppiamente indigesto per l’Inter, poiché non solo è arrivata una sconfitta, ma al contempo tutte le rivali hanno portato a casa la propria partita. Dal Milan alla Juventus fino al Napoli di Rudi Garcia. Insomma, all’Arechi sarà una serata indicativa e non banale.

L’EUROPA − Come lo sarà anche quella di martedì sera al Meazza contro il Benfica di Schmidt. Il primato nel girone di Champions League passerà tanto dalla sfida contro i lusitani, lo scorso anno eliminati ai quarti di finale. Sia l’Inter che le Aquile hanno steccato alla prima giornata, con i nerazzurri che hanno pareggiato in extremis a San Sebastian contro la Real Sociedad, mentre i portoghesi sono capitolati in casa contro il Salisburgo. A Milano, entrambe punteranno al successo. Dall’Arechi al Meazza, dalla Salernitana al Benfica e dalla Serie A alla Champions League: arrivano le prime sfide chiave.