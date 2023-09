Eto’o circondato in Camerun ed è bufera: altri guai per l’ex Inter – TS

Eto’o non se la sta passando benissimo nel suo Camerun, dove già da tempo si ritrova coinvolto in più di uno “scandalo”. Intorno all’ex attaccante dell’Inter si sta scatenando una bufera con l’obiettivo di “cacciarlo”, come riportato sulle pagine di Tuttosport oggi in edicola

ETO’O NEL MIRINO – La LFPC (acronimo di Ligue de Football Professionnel du Cameroun, ndr) ha scritto una lettera indirizzata a FIFA (Federation Internationale de Football Association) e CAF (Confederation Africaine de Football) per chiedere l’allontanamento di Samuel Eto’o dai vertici federali. In quanto l’ex attaccante dell’Inter al momento riveste la carica di Presidente della FECAFOOT (Federation Camerounaise de Football). I motivi alla base del procedimento disciplinare richiesto nella missiva contro Eto’o sono da ricercare in una serie di comportamenti considerati incompatibili con l’attuale carica dell’ex attaccante camerunese. Dal patteggiamento per evasione fiscale all’aggressione di uno youtuber, passando per la sponsorizzazione di un sito di scommesse. Senza dimenticare le accuse di aver truccato partite di Terza Divisione. E non solo. Nel dossier anti-Eto’o c’è anche l’allontanamento di André Onana dalla Nazionale Camerunese nel corso dei Mondiali in Qatar 2022. Una situazione, quella dell’ex portiere nerazzurro ora in forza al Manchester United, mai spiegata nei dettagli. Insomma, il periodo vissuto da Eto’o in Camerun non è dei migliori: le società ora non lo vogliono più nel ruolo di Presidente Federale.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati