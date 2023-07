Eto’o nel vortice dello scandalo. Guai in vista per l’ex Inter?

Samuel Eto’o è stato travolto da uno scandalo mediatico dopo che alcune conversazioni private sono state rese pubbliche. Il portale Mundo Deportivo spiega la situazione in cui è coinvolto l’ex Inter.

SCANDALO – Sembrano esserci guai in vista per il grande ex dell’Inter Samuel Eto’o. Come racconta il portale Mundo Deportivo, infatti, il Presidente della Federcalcio camerunese è al centro delle polemiche, dopo che una conversazione telefonica è stata resa pubblica. Le registrazioni audio risalgono all’inizio di quest’anno, precisamente al 2 e 3 di gennaio, e vedono protagonisti Eto’o e Valentin Gwain. Quest’ultimo è il Presidente del Victoria United, squadra che all’epoca giocava nella seconda divisione del Camerun e che qualche settimana fa ha ottenuto la promozione. A rendere la situazione ambigua sono proprio gli scambi di battute fra i due durante il colloquio. L’oggetto della telefonata, infatti, era una protesta sull’arbitraggio proprio quando la squadra di Gwain era in lotta per la promozione.

CONVERSAZIONE – Fra le frasi incriminate, pronunciate da Eto’o, ci sarebbe: «Ci sono cose che possiamo fare, ma devi essere molto discreto fratello. […] Non ho avuto il tempo di tornare a casa e lavorare con il presidente (dell’associazione arbitri) perché non posso chiamare direttamente gli arbitri e dire loro di stare attenti. Ma posso lavorare con il presidente». E ancora: «Tranquillo, ti daremo i tre punti e sospenderemo l’arbitro». Dopo le accuse di Gwain rivolte al presidente degli arbitri Fokoule, l’ex Inter afferma: «[…] Il nostro club, l’Opopo (soprannome del Victoria United) deve salire in prima divisione, questo è il nostro obiettivo. Noi tre ci incontreremo (con i presidenti degli arbitri e della lega) e parleremo con discrezione e sistemeremo tutto». Alla luce di queste conversazioni la vittoria della seconda divisione del Camerun ottenuta in aprile dal Victoria United (seconda promozione in tre anni) appare sospetta.

Fonte: mundodeportivo.com