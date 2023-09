Inter, andamento dei prestiti: sorriso solo per due (dall’estero)

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. All’estero vittorie per il Bournemouth di Ionut Radu e il San Gallo di Mattia Zanotti.

RIEPILOGO PRESTITI – Turno infrasettimanale molto amaro per i giocatori dell’Inter in prestito in Italia. Gaetano Oristanio subentra in Cagliari-Milan (1-3) ma non riesce a invertire l’inerzia del match, tutta a favore dei rossoneri. Mentre al Monza continuano le panchine, senza minuti in campo, per Valentin Carboni e suo fratello Franco. Poco meglio in Serie B, dove sia Filip Stankovic sia Sebastiano Esposito sono titolari nell’ennesima sconfitta della Sampdoria (0-1 a Como). Idem Alessandro Fontanarosa, 77′ in campo nella sconfitta casalinga del Cosenza contro la Cremonese (1-2). Dall’estero invece arrivano due gioie. In Inghilterra Ionut Radu gioca titolare in Carabao Cup, dove il Bournemouth supera il turno contro lo Stoke City (2-0 e clean sheet per il rumeno classe 1997). E vince anche il San Gallo di Mattia Zanotti (2-1 contro lo Young Boys), ormai titolare inamovibile sulla fascia destra.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Cagliari-Milan 1-3: in panchina, subentra all’intervallo, 1 ammonizione

VALENTIN CARBONI (C) – Monza– Bologna 0-0: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Monza– Bologna 0-0: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Como-Sampdoria 1-0: titolare, 90′ in campo, 1 gol subito

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Como-Sampdoria 1-0: titolare, sostituito al 91′

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Brescia 0-0: in panchina, subentra al 73′

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cosenza-Cremonese 1-2: titolare, sostituito al 77′, 1 ammonizione

GABRIEL BRAZAO (P) – Ascoli-Ternana 2-0: in panchina

IONUT RADU (P) – Bournemouth– Stoke City 2-0: titolare, 90′ in campo

MATTIA ZANOTTI (D) – San Gallo-Young Boys 2-1: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

NIKOLA ILIEV (A) – Beroe-CSKA 1948 0-0: titolare, sostituito al 53′