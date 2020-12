Inter, per Gomez c’Ã¨ la fila: ma l’Atalanta tenta il colpo di coda – Sky

Inter, per Gomez c’è la fila: ma l’Atalanta tenta il colpo di coda – Sky

Secondo quanto riporta “Sky Sport”, le pretendenti in fila per Alejandro Gomez si sarebbero moltiplicate nell’ultimo periodo. Ma l’Atalanta potrebbe alzare il muro e trattenere l’argentino. Il punto sulla strategia dell’Inter e i possibili colpi di scena

FUORICLASSE – Alejandro Gomez è ad un punto di svolta della sua carriera. L’argentino ha rotto con Gian Piero Gasperini e, secondo “Sky Sport”, la cessione a gennaio sembrerebbe la soluzione più plausibile al momento. Non è un mistero che Inter e Milan abbiamo fatto dei timidi sondaggi per capire quanto i bergamaschi siano disposti a scendere dalla valutazione iniziale di dieci milioni di euro per il cartellino. I nerazzurri, nello specifico, sarebbero pronti a mettere sul piatto una contropartita per strappare l’ex Catania in prestito.

CONTRORDINE – Ma secondo la redazione di “Sky Sport”, nelle ultime ore la dirigenza atalantina starebbe lavorando per ricomporre lo strappo tra Gasperini e Gomez. Al momento, chiarisce l’emittente televisiva, la cessione resta la strada più plausibile, ma non sono esclusi colpi di scena anche per l’importanza che l’argentino riveste nella rosa nerazzurra. L’Inter rimane alla finestra, in attesa di sfoltire la rosa e racimolare il gruzzolo necessario per convincere i bergamaschi.